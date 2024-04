41 enkle ideer for små hager

For de fleste av oss har livene våre en tendens til å foregå i byen og i begrenset boareal. I mange tilfeller er det ikke nok tid eller plass til å planlegge og ta vare på en stor hage med en bekk som denne. For at du likevel skal kan designe og nyte din egen grønne oase, vil vi introdusere deg for noen få imponerende ideer for små hager nedenfor – noen du kanskje har sett før, og andre som er nye og overraskende.

Vi viser deg hvor tiltalende en liten hage kan være og hvilke dekorative ideer som kan brukes til å blant annet forbedre hagen. Målet vårt er å designe små hager uten at de virker overfylte og improviserte.

Å designe små hager er allsidig og kreativt! Våre tips for dine minihager er enkle. Bare kopier følgende hageideer, og sett dem ut i livet!

Les også: Lettstelte hager – 18 flotte eksempler med bilder