Tips til balkonger som vender mot nord, sør, øst og vest

En sydvendt balkong er perfekt for alle soltilbedere som det ikke kan være sol og varmt nok for.

Plantene:

Kjærligheten til solen må forresten være tilstede blant de som bruker balkongen, samt alt som skal vokse, blomstre og trives der. Ikke alle planter føles komfortable i den brennende solen. Middelhavsplanter som oliven, lavendel, oleander, sitrontrær og sukkulenter av alle slag er et trygt valg. Har du grønnne fingre og er dedikert til å vanne og gjødsle balkongfloraen, kan du også enkelt plante geranier, petunia eller hibiskus på den sørvendte balkongen. Alle som vil dyrke sine egne grønnsaker vil snart kunne nyte aromatiske tomater, paprika og velduftende basilikum.

Møbler, gulv og design:

Metallmøbler er ikke en god idé for den solfylte sørvendte balkongen. De varmes opp og fører i verste fall til ekle brannskader som ingen trenger. Det samme gjelder steingulv. Bedre: tre- og rottingmøbler og treplanker på gulvet. Et must for den sørvendte balkongen: parasoll eller markise samt vannoppbevaringsbokser til plantene, for den brennende middagssolen midtsommers er for mye av det gode, selv for ekte soltilbedere – enten det er menneske- eller plantebasert.