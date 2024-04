7 aromaer som reduserer stress: Aromaterapi hjemme

4. Sandeltre: Med sin jordnære og varme aroma er sandeltre kjent for sine beroligende og balanserende effekter. Denne eksotiske aromaen er ideell for å skape en rolig og meditativ atmosfære. Prøv røkelse av sandeltre under avslapnings- eller meditasjonsøktene for å utdype praksisen din.

5. Jasmin: Jasmin avgir en søt og berusende blomsteraroma som beroliger nervene og lindrer angst. I tillegg har det vist seg å forbedre søvnkvaliteten og fremme en følelse av velvære. Plasser noen kvister frisk sjasmin i en vase på soverommet ditt for å nyte den avslappende effekten.

6. Mint: Mynte er forfriskende og revitaliserende , ideell for å rense sinnet og lindre stress. Dens stimulerende aroma bidrar til å forbedre konsentrasjonen og redusere mental tretthet. Bruk stearinlys eller essensielle peppermynteoljer på arbeidsplassen for å øke produktiviteten og mental klarhet.